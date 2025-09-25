Запланована подія 2

Потери врага по состоянию на 25 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1310 сутки полномасштабной войны составляют 1 105 490 человек.

Потери России в войне на 25 сентября 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 сентября потеряла:

  • личного состава – около 1 105 490 (940) человек;
  • танков – 11201 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 23287 (+2) ед;
  • артиллерийских систем – 33133 (+38) ед;
  • РСЗО – 1501 (+5) ед;
  • средства ПВО – 1222 (+4) ед;
  • самолетов – 426 (+0) ед;
  • вертолетов – 345 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 63235 (+415);
  • крылатые ракеты – 3747 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 62736 (+120);
  • специальная техника – 3975 (+2).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 25 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 25 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 150 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 25 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько