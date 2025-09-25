- Тип
Потери врага по состоянию на 25 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1310 сутки полномасштабной войны составляют 1 105 490 человек.
Потери России в войне на 25 сентября 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 105 490 (940) человек;
- танков – 11201 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 23287 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 33133 (+38) ед;
- РСЗО – 1501 (+5) ед;
- средства ПВО – 1222 (+4) ед;
- самолетов – 426 (+0) ед;
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 63235 (+415);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62736 (+120);
- специальная техника – 3975 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 25 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 150 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
