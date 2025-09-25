Втрати ворога станом на 25 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1310 добу повномасштабної війни становлять 1 105 490 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 вересня втратила:

особового складу – близько 1 105 490 (+940) осіб;

танків – 11201 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23287 (+2) од;

артилерійських систем – 33133 (+38) од;

РСЗВ – 1501 (+5) од;

засоби ППО – 1222 (+4) од;

літаків – 426 (+0) од;

гелікоптерів – 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415);

крилаті ракети – 3747 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62736 (+120);

спеціальна техніка – 3975 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

