Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1310-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 160 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав чотирьох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Шипувате Харківської області; Добропілля, Костянтинівка, Слов’янськ Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили шість атак загарбників. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 25 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько