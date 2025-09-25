Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

-0,00

EUR

48,80

+0,07

Наличный курс:

USD

41,38

41,30

EUR

48,90

48,74

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

война, ВСУ, военный
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1310-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 160 боевых столкновений.

Вчера противник нанес четыре ракетных и 68 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5082 обстрела, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5846 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Шиповатое Харьковской области; Доброполье, Константиновка, Славянск Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления, состав боеприпасов и пункт управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили шесть атак захватчиков. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 186 обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Северском направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Временного Яра, Орехово-Василовки и в сторону Ступочек.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное и Орехово.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январского, Вороне, Терново и Новогригорьевка.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

Силы обороны отразили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. На Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько