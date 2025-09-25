Карта боевых действий в Украине на 25 сентября 2025 года

Продолжается 1310-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 160 боевых столкновений.

Вчера противник нанес четыре ракетных и 68 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 5082 обстрела, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5846 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Шиповатое Харьковской области; Доброполье, Константиновка, Славянск Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления, состав боеприпасов и пункт управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили шесть атак захватчиков. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 186 обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодец, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Временного Яра, Орехово-Василовки и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Сухецкое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное и Орехово.

На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январского, Вороне, Терново и Новогригорьевка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

Силы обороны отразили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. На Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.