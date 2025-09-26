- Тип
Потери врага по состоянию на 26 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 940 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1311 год полномасштабной войны составляют 1 106 430 человек.
Потери России в войне на 26 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 сентября потеряла:
- личного состава – около 1106430 (940) человек;
- танков – 11203 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23287 (+0) ед;
- артиллерийских систем – 33147 (+14) ед;
- РСЗО – 1501 (+0) ед;
- средства ПВО – 1222 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 63569 (+334);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62818 (+82);
- специальная техника – 3975(+0).
Пораженные воздушные цели врага на 26 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
