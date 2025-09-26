Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

зброя
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1311 добу повномасштабної війни становлять 1 106 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1106430 (+940) осіб;
  • танків – 11203 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23287 (+0) од;
  • артилерійських систем – 33147 (+14) од;
  • РСЗВ – 1501 (+0) од;
  • засоби ППО – 1222 (+0) од; 
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82);
  • спеціальна техніка – 3975 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько