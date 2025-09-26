- Тип
Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1311 добу повномасштабної війни становлять 1 106 430 осіб.
Втрати Росії у війні на 26 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 вересня втратила:
- особового складу – близько 1106430 (+940) осіб;
- танків – 11203 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23287 (+0) од;
- артилерійських систем – 33147 (+14) од;
- РСЗВ – 1501 (+0) од;
- засоби ППО – 1222 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82);
- спеціальна техніка – 3975 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
