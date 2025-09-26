Втрати ворога станом на 26 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 940 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1311 добу повномасштабної війни становлять 1 106 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 26 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 26 вересня втратила:

особового складу – близько 1106430 (+940) осіб;

танків – 11203 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23287 (+0) од;

артилерійських систем – 33147 (+14) од;

РСЗВ – 1501 (+0) од;

засоби ППО – 1222 (+0) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334);

крилаті ракети – 3747 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82);

спеціальна техніка – 3975 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 26 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.