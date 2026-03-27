Потери врага по состоянию на 27 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1493 сутки полномасштабной войны составляют 1 293 170 человек.

Потери России в войне на 27 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 марта потеряла:

личного состава – около 1 293 170 (+1 000) человек;

танков – 11 808 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 24 287 (+9) ед;

артиллерийских систем – 38 863 (+68) ед;

РСЗО – 1 700 (+2) ед;

средства ПВО – 1337 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222) ед;

крылатые ракеты – 4 491 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 85 569 (+217) ед;

специальная техника – 4 100 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 27 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 93 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.