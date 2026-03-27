Втрати ворога станом на 27 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1493 добу повномасштабної війни становлять 1 293 170 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 березня втратила:

особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб;

танків – 11 808 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од;

артилерійських систем – 38 863 (+68) од;

РСЗВ – 1 700 (+2) од;

засоби ППО – 1 337 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од;

крилаті ракети – 4 491 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од;

спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

