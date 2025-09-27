Потери врага по состоянию на 27 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1311 год полномасштабной войны составляют 1 107 400 человек.

Потери России в войне на 27 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 сентября потеряла:

личного состава – около 1107400 (+970) человек;

танков – 11204 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23288 (+1) ед;

артиллерийских систем – 33186 (+39) ед;

РСЗО – 1502 (+1) ед;

средства ПВО – 1223 (+1) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 63931 (+362);

крылатые ракеты – 3747 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 62909 (+91);

Специальная техника – 3977 (+2);

Пораженные воздушные цели врага на 27 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Сбиты/подавлены 97 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны;

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.