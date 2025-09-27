- Тип
Потери врага по состоянию на 27 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1311 год полномасштабной войны составляют 1 107 400 человек.
Потери России в войне на 27 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 27 сентября потеряла:
- личного состава – около 1107400 (+970) человек;
- танков – 11204 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23288 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33186 (+39) ед;
- РСЗО – 1502 (+1) ед;
- средства ПВО – 1223 (+1) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 63931 (+362);
- крылатые ракеты – 3747 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 62909 (+91);
- Специальная техника – 3977 (+2);
Пораженные воздушные цели врага на 27 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Сбиты/подавлены 97 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны;
- Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
