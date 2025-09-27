- Тип
Втрати ворога станом на 27 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1311 добу повномасштабної війни становлять 1 107 400 осіб.
Втрати Росії у війні на 27 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 вересня втратила:
- особового складу – близько 1107400 (+970) осіб;
- танків – 11204 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23288 (+1) од;
- артилерійських систем – 33186 (+39) од;
- РСЗВ – 1502 (+1) од;
- засоби ППО – 1223 (+1) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91);
- Спеціальна техніка – 3977 (+2);
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
