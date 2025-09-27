Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 27 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1311 добу повномасштабної війни становлять 1 107 400  осіб.

Втрати Росії у війні на 27 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1107400 (+970) осіб;
  • танків – 11204 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23288 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33186 (+39) од;
  • РСЗВ – 1502 (+1) од;
  • засоби ППО – 1223 (+1) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91);
  • Спеціальна техніка – 3977 (+2);
Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • Збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
  • Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко