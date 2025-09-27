Втрати ворога станом на 27 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1311 добу повномасштабної війни становлять 1 107 400 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 вересня втратила:

особового складу – близько 1107400 (+970) осіб;

танків – 11204 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23288 (+1) од;

артилерійських систем – 33186 (+39) од;

РСЗВ – 1502 (+1) од;

засоби ППО – 1223 (+1) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 345 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362);

крилаті ракети – 3747 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91);

Спеціальна техніка – 3977 (+2);

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Збито/подавлено 97 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

