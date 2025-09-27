Запланована подія 2

Війна
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1312-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 186 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну артилерійську систему та один пункт управління ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 208 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя й Дронівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано шість боєзіткнень – окупанти намагалися просуватися у бік Ступочок.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка й Нововасилівське.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Степногірськ.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 27 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Тетяна Гойденко