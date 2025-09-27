Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генеральный штаб ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года/Генеральный штаб ВСУ / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1312-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4953 обстрела, в том числе 135 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в том числе по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 24 управляемых авиационных бомб, совершил 208 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодец, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григоровки, Выемки, Переездного и Ямполя и Дроновки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений – оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиппины.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Камышеваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригоровка и Нововасиловское.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем   минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Татьяна Гойденко