Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года
Продолжается 1312-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 сентября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4953 обстрела, в том числе 135 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационных ударов, в том числе по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 24 управляемых авиационных бомб, совершил 208 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.
На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодец, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.
На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григоровки, Выемки, Переездного и Ямполя и Дроновки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений – оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиппины.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Камышеваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригоровка и Нововасиловское.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавки.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.
На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.
В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
