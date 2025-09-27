Карта боевых действий в Украине на 27 сентября 2025 года

Продолжается 1312-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 27 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 186 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4953 обстрела, в том числе 135 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в том числе по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло 10 боестолкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив при этом 24 управляемых авиационных бомб, совершил 208 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четырежды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки и в направлении Дорошевки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре боестолкновения. Наши защитники остановили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и в направлении населенного пункта Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Колодец, Шандриголово, Заречное, Торское, а также в сторону населенного пункта Ставки.

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Григоровки, Выемки, Переездного и Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений – оккупанты пытались продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Никаноровка, Владимировка, Красный Лиман, Родинское, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Орехово, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиппины.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 27 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Новоселовка, Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Камышеваха, Калиновское и в направлении населенных пунктов Новогригоровка и Нововасиловское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили пять вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавки.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили две атаки врага в сторону населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. В Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

