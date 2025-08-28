Потери врага по состоянию на 28 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1282 сутки полномасштабной войны составляют 1079630 человек.

Потери России в войне на 28 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 августа потеряла:

личного состава – около 1079630 (+880) человек;

танков – 11139 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23185 (+7) ед;

артиллерийских систем – 32064 (+40) ед;

РСЗО – 1474 (+2) ед;

средства ПВО – 1212 (+0) ед;

самолетов – 422 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325);

крылатые ракеты – 3598 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 60007 (+120);

специальная техника – 3952 (+2).

Пораженные воздушные цели врага на 28 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

563 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

