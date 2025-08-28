Запланована подія 2

Читати українською

Потери врага по состоянию на 28 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

потери врага
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1282 сутки полномасштабной войны составляют 1079630 человек.

Потери России в войне на 28 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 августа потеряла:

  • личного состава – около 1079630 (+880) человек;
  • танков – 11139 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин – 23185 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 32064 (+40) ед;
  • РСЗО – 1474 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1212 (+0) ед;
  • самолетов – 422 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325);
  • крылатые ракеты – 3598 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 60007 (+120);
  • специальная техника – 3952 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 28 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 563 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 18 крылатых ракет Х-101.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько