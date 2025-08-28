- Тип
Потери врага по состоянию на 28 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 880 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1282 сутки полномасштабной войны составляют 1079630 человек.
Потери России в войне на 28 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 августа потеряла:
- личного состава – около 1079630 (+880) человек;
- танков – 11139 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23185 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 32064 (+40) ед;
- РСЗО – 1474 (+2) ед;
- средства ПВО – 1212 (+0) ед;
- самолетов – 422 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325);
- крылатые ракеты – 3598 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 60007 (+120);
- специальная техника – 3952 (+2).
Пораженные воздушные цели врага на 28 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 563 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 18 крылатых ракет Х-101.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
