Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1282 добу повномасштабної війни становлять 1 079 630 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 серпня втратила:
- особового складу – близько 1079630 (+880) осіб;
- танків – 11139 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23185 (+7) од;
- артилерійських систем – 32064 (+40) од;
- РСЗВ – 1474 (+2) од;
- засоби ППО – 1212 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325);
- крилаті ракети – 3598 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120);
- спеціальна техніка – 3952 (+2).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 18 крилатих ракет Х-101.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.