Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 880 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1282 добу повномасштабної війни становлять 1 079 630 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 серпня втратила:

особового складу – близько 1079630 (+880) осіб;

танків – 11139 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23185 (+7) од;

артилерійських систем – 32064 (+40) од;

РСЗВ – 1474 (+2) од;

засоби ППО – 1212 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325);

крилаті ракети – 3598 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120);

спеціальна техніка – 3952 (+2).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

