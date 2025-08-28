Запланована подія 2

Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

війна, військовий, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1282-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень.

Загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя Сумської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів – скинув при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 245 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько