Карта бойових дій в Україні на 28 серпня 2025 року

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень.

Загарбники завдали 84 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіаційні бомби. Крім того, росіяни залучили для ураження 5770 дронів-камікадзе та здійснили 5177 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Заріччя Сумської області; Білогір’я, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління, чотири гармати та один склад боєприпасів противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 17 авіаційних ударів – скинув при цьому 33 керовані авіаційні бомби, здійснив 245 обстрілів, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили дев’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Глибоке, Колодязне, Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Плещіївки, Торецька, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Маяк, Котлине, Новомиколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка, Запорізьке, Толстой, Андріївка-Клевцове, Піддубне, Комишуваха, Темирівка та в бік населених пунктів Січневе, Лісне.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

