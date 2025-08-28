Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 28 августа 2025 года

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

Продолжается 1282-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 августа 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 84 авиационных удара, сбросили 154 управляемых авиационных бомб. Кроме того, россияне привлекли для поражения 5770 дронов-камикадзе и совершили 5177 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационных ударов, в том числе по районам населенных пунктов Заречья Сумской области; Белогорье, Степногорск Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, четыре орудия и один боеприпасный состав противника.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 17 авиационных ударов – сбросил при этом 33 управляемых авиационных бомбы, совершил 245 обстрелов, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили девять штурмовых действий противника.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 августа 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении агрессор пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Глубокое, Колодезно, Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники приостановили штурмовые действия противника в районе Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодцев, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закотного, Дроновки и Шандриголового.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григорьевки и Северского.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Плещеевки, Торецкая, Щербиновки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Маяк, Котлино, Новониколаевка, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филиал, Ивановка, Воскресенка, Запорожское, Толстой, Андреевка-Клевцово, Поддубное, Камышеваха, Темировка и в сторону населенных пунктов Январское, Лесное.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях за прошедшие сутки наступательных действий противника не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

18 августа   состоялась встреча   президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Светлана Манько