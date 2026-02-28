Потери врага по состоянию на 28 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1466 день полномасштабной войны составляют 1 265 900 человек.

Потери России в войне на 28 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 февраля потеряла:

личного состава – около 1 265 900 (+770) человек,

танков – 11 707 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 102 (+5) ед.

артиллерийских систем – 37 663 (+32) ед.

РСЗО – 1 661 (+2) ед.

средства ПВО – 1305 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1 616) ед.

крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.

корабли/катера – 29 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 80329 (+149) ед.

специальная техника – 4075 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 96 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА и падение обломков на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.