Потери врага по состоянию на 28 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1466 день полномасштабной войны составляют 1 265 900 человек.
Потери России в войне на 28 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 265 900 (+770) человек,
- танков – 11 707 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 102 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 37 663 (+32) ед.
- РСЗО – 1 661 (+2) ед.
- средства ПВО – 1305 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 149 637 (+1 616) ед.
- крылатые ракеты – 4 384 (+0) ед.
- корабли/катера – 29 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 80329 (+149) ед.
- специальная техника – 4075 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 28 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 96 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА и падение обломков на 7 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
