Втрати ворога станом на 28 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 770 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1466 добу повномасштабної війни становлять 1 265 900 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 лютого втратила:

особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб,

танків – 11 707 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од.

артилерійських систем – 37 663 (+32) од.

РСЗВ – 1 661 (+2) од.

засоби ППО – 1 305 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 348 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од.

крилаті ракети – 4 384 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149) од.

спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.