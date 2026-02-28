- Тип
Втрати ворога станом на 28 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 770 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1466 добу повномасштабної війни становлять 1 265 900 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 265 900 (+770) осіб,
- танків – 11 707 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 102 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 663 (+32) од.
- РСЗВ – 1 661 (+2) од.
- засоби ППО – 1 305 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 149 637 (+1 616) од.
- крилаті ракети – 4 384 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 329 (+149) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА та падіння уламків на 7 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
