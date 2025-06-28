Потери врага по состоянию на 28 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1220 сутки полномасштабной войны составляют 1 017 720 человек.

Потери России в войне на 28 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 июня потеряла:

личного состава – около 1017720 (+1000) человек,

танков – 10970 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 22908 (+12) ед,

артиллерийских систем – 29665 (+35) ед,

РСЗО – 1425 (+0) ед,

средства ПВО – 1189 (+1) ед,

самолетов – 420 (+4) ед,

вертолетов – 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42477 (+237),

крылатые ракеты – 3394 (+6),

– 3394 (+6), корабли/катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131) ед,

специальная техника – 3921 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 28 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Было сбито:

21 враждебный БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны,

1 — локационно потерянный/подавленный РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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