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Потери врага по состоянию на 28 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ, война, потери врага
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1220 сутки полномасштабной войны составляют 1 017 720 человек.

Потери России в войне на 28 июня 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 июня потеряла:

  • личного состава – около 1017720 (+1000) человек,
  • танков – 10970 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22908 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 29665 (+35) ед,
  • РСЗО – 1425 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1189 (+1) ед,
  • самолетов – 420 (+4) ед,
  • вертолетов – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42477 (+237),
  • крылатые ракеты   – 3394 (+6),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131) ед,
  • специальная техника – 3921 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 28 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 28 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Было сбито:

  • 21 враждебный БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны,
  • 1 — локационно потерянный/подавленный РЭБ.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 28 июня 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко