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Потери врага по состоянию на 28 июня 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1000 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1220 сутки полномасштабной войны составляют 1 017 720 человек.
Потери России в войне на 28 июня 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 28 июня потеряла:
- личного состава – около 1017720 (+1000) человек,
- танков – 10970 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22908 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 29665 (+35) ед,
- РСЗО – 1425 (+0) ед,
- средства ПВО – 1189 (+1) ед,
- самолетов – 420 (+4) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42477 (+237),
- крылатые ракеты – 3394 (+6),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 53415 (+131) ед,
- специальная техника – 3921 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 28 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Было сбито:
- 21 враждебный БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге страны,
- 1 — локационно потерянный/подавленный РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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