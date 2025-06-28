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Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1221-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 28 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновений.

Агрессор наносил авиационных ударов, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Довгенькое Харьковской области; Полтавка, Мирноград, Попов Яр, Покровск, Орехово – Донецкой области; Орехов, Каменское, Лугово – Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем противника.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 12 авиационных ударов – сбросил при этом 22 управляемых авиационных бомб, произвел 341 обстрел, из которых три – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий врага.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении агрессор семь раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголовка и в сторону Петро-Ивановки и Довгенького.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Кондрашовки и в Новоплатоновке и Петропавловке.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Липового, Шейковки, Новосергеевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенкового, Грековки, Шандриголового, Нового Мира.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Северском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Краматорском направлении вчера зафиксировано пять боестолкновений вблизи Маркового, Предтечиного и в сторону Белой Горы.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 17 атак – в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспасского.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировки, Мирнограда, Сергеевки, Новоподгородного, Полтавки, Алексеевки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки приблизиться к нашим позициям.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 28 июня 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить   продвижение вражеских войск   в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Татьяна Гойденко