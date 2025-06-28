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Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1221-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 28 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнень.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Довгеньке Харківської області; Полтавка, Мирноград, Попів Яр, Покровськ, Горіхове – Донецької області; Оріхів, Кам’янське, Лугове – Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 12 авіаційних ударів – скинув при цьому 22 керовані авіаційні бомби, здійснив 341 обстріл, з яких три – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій ворога.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак – в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам’янського.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби наблизитись до наших позицій.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 28 червня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко