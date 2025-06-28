Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1220 добу повномасштабної війни становлять 1 017 720 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 червня втратила:

особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб,

танків – 10970 (+1) од,

бойових броньованих машин – 22908 (+12) од,

артилерійських систем – 29665 (+35) од,

РСЗВ – 1425 (+0) од,

засоби ППО – 1189 (+1) од,

літаків – 420 (+4) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237),

крилаті ракети – 3394 (+6),

– 3394 (+6), кораблі / катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од,

спеціальна техніка – 3921 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було збито:

21 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни,

1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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