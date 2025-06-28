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Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1220 добу повномасштабної війни становлять 1 017 720 осіб.
Втрати Росії у війні на 28 червня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 червня втратила:
- особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб,
- танків – 10970 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22908 (+12) од,
- артилерійських систем – 29665 (+35) од,
- РСЗВ – 1425 (+0) од,
- засоби ППО – 1189 (+1) од,
- літаків – 420 (+4) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237),
- крилаті ракети – 3394 (+6),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од,
- спеціальна техніка – 3921 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 червня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було збито:
- 21 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни,
- 1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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