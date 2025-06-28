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Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ, війна, втрати ворога
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1000 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1220 добу повномасштабної війни становлять 1 017 720 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 червня втратила:

  • особового складу – близько 1017720 (+1000) осіб,
  • танків – 10970 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22908 (+12) од,
  • артилерійських систем – 29665 (+35) од,
  • РСЗВ – 1425 (+0) од,
  • засоби ППО – 1189 (+1) од,
  • літаків – 420 (+4) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42477 (+237),
  • крилаті ракети  – 3394 (+6),
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53415 (+131) од,
  • спеціальна техніка – 3921 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Було збито:

  • 21 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни,
  •  1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 28 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко