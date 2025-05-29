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Потери врага по состоянию на 29 мая 2025 года – Генштаб ВСУ

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1191 сутки полномасштабной войны составляют 984 940 человек.

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Потери России в войне на 29 мая 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 мая потеряла:

  • личного состава – около 984 940 (+1050) человек;
  • танков ‒ 10864 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 22645 (+1) ед;
  • артиллерийских систем – 28386 (+31) ед;
  • РСЗО – 1397 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1171 (+0) ед;
  • самолетов – 372 (+0) ед;
  • вертолетов – 336 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 37999 (+81);
  • крылатые ракеты – 3265 (+0);
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 50015 (+56) ед;
  • специальная техника – 3902 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 29 мая 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 29 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 56 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 29 мая 2025 года – Генштаб ВСУ

Уточняется, что 10 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 46 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько