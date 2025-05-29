Втрати ворога станом на 29 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1191 добу повномасштабної війни становлять 984 940 осіб.

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Втрати Росії у війні на 29 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 травня втратила:

особового складу ‒ близько 984 940 (+1050) осіб;

танків ‒ 10864 (+0) од;

бойових броньованих машин ‒ 22645 (+1) од;

артилерійських систем – 28386 (+31) од;

РСЗВ – 1397 (+0) од;

засоби ППО ‒ 1171 (+0) од;

літаків – 372 (+0) од;

гелікоптерів – 336 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37999 (+81);

крилаті ракети ‒ 3265 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни ‒ 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 50015 (+56) од;

спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни.

Уточнюється, що 10 дронів збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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