Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

Триває 1191-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Угроїди, Есмань Сумської області; Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград, Сухий Яр, Запоріжжя, Комар, Мирне Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

На Краматорському напрямку окупанти 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби на даному напрямку відбулося 33 боєзіткнення, ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб, і здійснив 205 обстрілів, чотири з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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