Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,09

EUR

47,08

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,29

47,09

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року

Триває 1191-й день повномасштабної війни в Україні.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Мапа бойових дій в Україні станом на 29 травня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши три ракети та 93 авіаудари, скинувши 176 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5430 обстрілів, зокрема 158 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3279 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великий Прикіл, Угроїди, Есмань Сумської області; Довга Балка, Зоря, Олександро-Калинове, Новоторецьке, Покровськ, Новоукраїнка, Мирноград, Сухий Яр, Запоріжжя, Комар, Мирне Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління безпілотними літальними апаратами та двом артилерійським засобам противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового та Зеленого Гаю.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Рідкодуб, Колодязі, Надія, Греківка, у Серебрянському лісі, а також у напрямку населених пунктів Карпівка, Середнє, Новий Мир, Зелена Долина.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили три атаки противника в напрямку населених пунктів Верхньокам’янське та Григорівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти 15 разів атакували у бік Маркового, Предтечиного та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Торецька, Диліївки, Дружби та в бік Плещіївки й Олександро-Калинового.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Миролюбівка, Малинівка, Мирне, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та у напрямку населених пунктів Зоря, Олексіївка, Русин Яр, Новомиколаївка, Яблунівка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки й Одрадного.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове, Новоданилівка та Роботине.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію на Курському напрямку. Минулої доби на даному напрямку відбулося 33 боєзіткнення, ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 38 керованих авіаційних бомб, і здійснив 205 обстрілів, чотири з яких – із реактивної системи залпового вогню.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2025 року

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько