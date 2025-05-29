Карта боевых действий в Украине на 29 мая 2025 года

Продолжается 1191-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 29 мая 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты и 93 авиаудара, сбросив 176 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5430 обстрелов, в том числе 158 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3279 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Большой Прикол, Угроиды, Эсмань Сумской области; Долгая Балка, Заря, Александро-Калиново, Новоторецкое, Покровск, Новоукраинка, Мирноград, Сухой Яр, Запорожье, Комар, Мирное Донецкой области; Малиновка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника.

На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызового и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Колодец, Надежда, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населенных пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зеленая Долина.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в направлении населенных пунктов Верхнекаменное и Григоровка.

На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечиного и близ Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещеевки и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлино, Удачное, Котляровка, Орехово и в направлении населенных пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новониколаевка, Яблун.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Новополь, Зеленое Поле, Свободное Поле и в направлении Воскресенки и Отрадного.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений не было.

На Ореховском направлении оккупационные войска шесть раз штурмовали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное, Новоданиловка и Роботино.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. За прошедшие сутки на данном направлении произошло 33 боестолкновения, враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 38 управляемых авиационных бомб, и совершил 205 обстрелов, четыре из которых – из реактивной системы залпового огня.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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