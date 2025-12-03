Потери врага по состоянию на 3 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1379 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 176 230 человек.

Потери России в войне на 3 декабря 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 декабря потеряла:

личного состава – около 1 176 230 (+1 200) человек;

танков – 11 393 (+6) ед;

боевых бронированных машин – 23 682 (+3) ед;

артиллерийских систем – 34 780 (+12) ед;

РСЗО – 1 555 (+3) ед;

средства ПВО – 1253 (+0) ед;

самолетов – 430 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90) ед;

крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подлодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 68 688 (+47) ед;

специальная техника – 4012 (+1) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 3 декабря – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 83 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.