- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 3 декабря 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1200 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1379 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 176 230 человек.
Потери России в войне на 3 декабря 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 декабря потеряла:
- личного состава – около 1 176 230 (+1 200) человек;
- танков – 11 393 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23 682 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 34 780 (+12) ед;
- РСЗО – 1 555 (+3) ед;
- средства ПВО – 1253 (+0) ед;
- самолетов – 430 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90) ед;
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подлодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 688 (+47) ед;
- специальная техника – 4012 (+1) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 3 декабря – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 83 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Читайте также: карта боевых действий на сегодня.