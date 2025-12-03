Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1379 добу повномасштабної війни становлять 1 176 230 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 грудня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 грудня втратила:

особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб;

танків – 11 393 (+6) од;

бойових броньованих машин – 23 682 (+3) од;

артилерійських систем – 34 780 (+12) од;

РСЗВ – 1 555 (+3) од;

засоби ППО – 1 253 (+0) од;

літаків – 430 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90) од;

крилаті ракети – 4 024 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) од;

спеціальна техніка – 4 012 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 грудня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

