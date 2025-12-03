- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1200 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1379 добу повномасштабної війни становлять 1 176 230 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 грудня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб;
- танків – 11 393 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 682 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 780 (+12) од;
- РСЗВ – 1 555 (+3) од;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од;
- літаків – 430 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90) од;
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) од;
- спеціальна техніка – 4 012 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 грудня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.