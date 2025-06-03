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Потери врага по состоянию на 3 июня 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Великая война длится три года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1196 год полномасштабной войны составляют 990 800 человек.

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Потери России в войне на 3 июня 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июня потеряла:

  • личного состава – около 990 800 (+1100) человек,
  • танков ‒ 10 881 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 671 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 28 623 (+48) ед,
  • РСЗО – 1406 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1176 (+1) ед,
  • самолетов – 384 (+12) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 748 (+126),
  • крылатые ракеты – 3271 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50 607 (+145) ед,
  • специальная техника ‒ 3905 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 3 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 3 июня – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 75 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.

Уточняется, что 50 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 3 июня 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько