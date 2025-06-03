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Потери врага по состоянию на 3 июня 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1196 год полномасштабной войны составляют 990 800 человек.
Потери России в войне на 3 июня 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 3 июня потеряла:
- личного состава – около 990 800 (+1100) человек,
- танков ‒ 10 881 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22 671 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 28 623 (+48) ед,
- РСЗО – 1406 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1176 (+1) ед,
- самолетов – 384 (+12) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 748 (+126),
- крылатые ракеты – 3271 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 50 607 (+145) ед,
- специальная техника ‒ 3905 (+0) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 3 июня – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 75 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.
Уточняется, что 50 дронов сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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