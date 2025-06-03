Карта боевых действий в Украине на 3 июня 2025 года

Продолжается 1196-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 3 июня 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 78 авиационных ударов, применил три ракеты и 137 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5736 обстрелов, из них 106 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3270 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Петрушевка, Угроиды Сумской области; Волчанские Хутора, Артельное Харьковской области; Мирное, Миролюбовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Красная Криница, Орехов, Новоандреевка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре пункта управления, восемь артиллерийских средств и одно средство ПВО врага.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло три боестолкновения в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Довгенького.

На Купянском направлении зафиксированы семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Степное Новоселовка, Песчаное, Загрызовое и Зеленый Гай.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Ольга, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григоровки.

На Северском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Григоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских штурмов в сторону Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк, Нелиповка и в направлении Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 атак агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Даченское, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Отрадное, Новоселка, Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, захватчики совершили напрасную атаку на позиции наших защитников.

На Курском направлении произошло 18 боестолкновений. Враг совершил 182 артиллерийских обстрела, из них два — из реактивных систем залпового огня, совершил 17 авиационных ударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боеприкосновения не зафиксированы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, несмотря на громкие заявления российского диктатора о готовности к прекращению огня на майские праздники, армия РФ значительно увеличила интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении. Враг пытается прорвать оборону украинских военных и выйти на административную границу Днепропетровской области.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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