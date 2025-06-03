Карта бойових дій в Україні на 3 червня 2025 року

Триває 1196-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 3 червня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 78 авіаційних ударів, застосував три ракети і 137 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5736 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3270 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди Сумської області; Вовчанські Хутори, Артільне Харківської області; Мирне, Миролюбівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Червона Криниця, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири пункти управління, вісім артилерійських засобів та один засіб ППО ворога.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк, Неліпівка та в напрямку Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, загарбники здійснили марну атаку на позиції наших захисників.

На Курському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Ворог здійснив 182 артилерійських обстріли, з них два — із реактивних систем залпового вогню, здійснив 17 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, попри гучні заяви російського диктатора про готовність до припинення вогню на травневі свята, армія РФ значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку. Ворог намагається прорвати оборону українських військових і вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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