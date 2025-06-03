Втрати ворога станом на 3 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1196 добу повномасштабної війни становлять 990 800 осіб.

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Втрати Росії у війні на 3 червня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 3 червня втратила:

особового складу ‒ близько 990 800 (+1100) осіб,

танків ‒ 10 881 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 671 (+8) од,

артилерійських систем – 28 623 (+48) од,

РСЗВ – 1406 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1176 (+1) од,

літаків – 384 (+12) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126),

крилаті ракети ‒ 3271 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145) од,

спеціальна техніка ‒ 3905 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 3 червня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

Уточнюється, що 50 дронів збито вогневими засобами ураження, 15— локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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