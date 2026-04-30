Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,66

51,47

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 30 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

дрон, война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1526. сутки полномасштабной войны составляют 1 330 290 человек.

Потери России в войне на 30 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 апреля потеряла:

  • личного состава – около 1 330 290 (+1 470) человек;
  • танков – 11 901 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 493 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 40 944 (+119) ед;
  • РСЗО – 1 756 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1 356 (+0) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед;
  • вертолетов – 352 (+2) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 263 360 (+1 327) ед;
  • крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 92 606 (+375) ед;
  • специальная техника – 4 148 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 172 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько