Потери врага по состоянию на 30 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1526. сутки полномасштабной войны составляют 1 330 290 человек.

Потери России в войне на 30 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 апреля потеряла:

личного состава – около 1 330 290 (+1 470) человек;

танков – 11 901 (+7) ед;

боевых бронированных машин – 24 493 (+7) ед;

артиллерийских систем – 40 944 (+119) ед;

РСЗО – 1 756 (+1) ед;

средства ПВО – 1 356 (+0) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 352 (+2) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 263 360 (+1 327) ед;

крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 92 606 (+375) ед;

специальная техника – 4 148 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 172 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

