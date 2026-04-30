Потери врага по состоянию на 30 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1470 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1526. сутки полномасштабной войны составляют 1 330 290 человек.
Потери России в войне на 30 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 330 290 (+1 470) человек;
- танков – 11 901 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 24 493 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 40 944 (+119) ед;
- РСЗО – 1 756 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 356 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 352 (+2) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 263 360 (+1 327) ед;
- крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 92 606 (+375) ед;
- специальная техника – 4 148 (+2) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 30 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 172 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 32 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
