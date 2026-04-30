- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 30 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1526 добу повномасштабної війни становлять 1 330 290 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб;
- танків – 11 901 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од;
- артилерійських систем – 40 944 (+119) од;
- РСЗВ – 1 756 (+1) од;
- засоби ППО – 1 356 (+0) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 352 (+2) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од;
- спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.