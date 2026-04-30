Втрати ворога станом на 30 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1526 добу повномасштабної війни становлять 1 330 290 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:

особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб;

танків – 11 901 (+7) од;

бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од;

артилерійських систем – 40 944 (+119) од;

РСЗВ – 1 756 (+1) од;

засоби ППО – 1 356 (+0) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 352 (+2) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од;

крилаті ракети – 4 579 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од;

спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

