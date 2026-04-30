Втрати ворога станом на 30 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

дрон, війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1470 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1526 добу повномасштабної війни становлять 1 330 290 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 квітня втратила:

  • особового складу – близько 1 330 290 (+1 470) осіб;
  • танків – 11 901 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 24 493 (+7) од;
  • артилерійських систем – 40 944 (+119) од;
  • РСЗВ – 1 756 (+1) од;
  • засоби ППО – 1 356 (+0) од;
  • літаків – 435 (+0) од;
  • гелікоптерів – 352 (+2) од;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 263 360 (+1 327) од;
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 92 606 (+375) од;
  • спеціальна техніка – 4 148 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 172 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько