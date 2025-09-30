- Тип
Потери врага по состоянию на 30 сентября 2025 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1315 сутки полномасштабной войны составляют 1110560 человек.
Потери России в войне на 30 сентября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 сентября потеряла:
- личного состава – около 1110560 (+970) человек;
- танков – 11222 (+4) ед;
- боевых бронированных машин – 23291 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 33311 (+27) ед;
- РСЗО – 1505 (+1) ед;
- средства ПВО – 1224 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65303 (+301);
- крылатые ракеты – 3790 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63241 (+90);
- специальная техника – 3979 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 30 сентября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены 46 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
