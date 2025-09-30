Потери врага по состоянию на 30 сентября 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 970 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1315 сутки полномасштабной войны составляют 1110560 человек.

Потери России в войне на 30 сентября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 30 сентября потеряла:

личного состава – около 1110560 (+970) человек;

танков – 11222 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23291 (+1) ед;

артиллерийских систем – 33311 (+27) ед;

РСЗО – 1505 (+1) ед;

средства ПВО – 1224 (+0) ед;

самолетов – 427 (+0) ед;

вертолетов – 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 65303 (+301);

крылатые ракеты – 3790 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63241 (+90);

специальная техника – 3979 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 30 сентября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены 46 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

