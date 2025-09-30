Карта боевых действий в Украине на 30 сентября 2025 года

Продолжается 1315-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 сентября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, произвел 4463 обстрела, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Середина-Буда Сумской области; Новоселовка, Железнодорожное Запорожской области; Львов, Одрадокаменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно артиллерийское средство противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил девять управляемых бомб, произвел 181 обстрел, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодцы, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское.

На Северском направлении наши воины остановили три атаки противника вблизи Серебрянки и в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Миньковки и Константиновки.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Иванополья, Щербиновки, Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверевое, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопав Балаган, Филиал.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 37 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Зеленая Роща, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березово, Новониколаевка и в сторону Новогорьевки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боеприкосновений в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили четыре вражеских атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Заметим, август стал для оккупантов месяцем минимальных территориальных достижений за последнее время. На Добропольском направлении они захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском получили 5 кв. км, но наши войска вернули 26 кв. км. На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях потери территорий не допущены, а на Северо-Слобожанском отражены еще 4 кв. км.

В целом Силы обороны в августе возобновили контроль над 58 кв. км территории и освободили ряд населенных пунктов.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.