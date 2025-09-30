Запланована подія 2

Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

війна, ЗСУ, військовий
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1315-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Середина-Буда Сумської області; Новоселівка, Залізничне Запорізької області; Львове, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих бомб, здійснив 181 обстріл, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки Донецької області.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 37 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 30 вересня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 Зауважимо, серпень став для окупантів місяцем мінімальних територіальних здобутків за останній час. На Добропільському напрямку вони захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському — здобули 5 кв. км, але наші війська повернули 26 кв. км. На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках втрат територій не допущено, а на Північно-Слобожанському відбито ще 4 кв. км.

Загалом Сили оборони у серпні відновили контроль над 58 кв. км території та звільнили низку населених пунктів.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько