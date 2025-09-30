- Тип
Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1315 добу повномасштабної війни становлять 1 110 560 осіб.
Втрати Росії у війні на 30 вересня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:
- особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;
- танків – 11222 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;
- артилерійських систем – 33311 (+27) од;
- РСЗВ – 1505 (+1) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301);
- крилаті ракети – 3790 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90);
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 вересня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
