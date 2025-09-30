Втрати ворога станом на 30 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 970 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1315 добу повномасштабної війни становлять 1 110 560 осіб.

Втрати Росії у війні на 30 вересня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 30 вересня втратила:

особового складу – близько 1110560 (+970) осіб;

танків – 11222 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23291 (+1) од;

артилерійських систем – 33311 (+27) од;

РСЗВ – 1505 (+1) од;

засоби ППО – 1224 (+0) од;

літаків – 427 (+0) од;

гелікоптерів – 346 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301);

крилаті ракети – 3790 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90);

спеціальна техніка – 3979 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 30 вересня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.