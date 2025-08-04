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Потери врага по состоянию на 4 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1258 сутки полномасштабной войны составляют 1057140 человек.

Потери России в войне на 4 августа 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 августа потеряла:

  • личного состава – около 1057140 (+1010) человек;
  • танков – 11069 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин –23079 (+8) ед;
  • артиллерийских систем – 31053 (+28) ед;
  • РСЗО – 1452 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1203 (+0) ед;
  • самолетов – 421 (+0) ед;
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 49451 (+77);
  • крылатые ракеты – 3553 (+1);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подлодки – 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 57244 (+85);
  • специальная техника – 3935 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 4 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 4 августа – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • Противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 1 БпЛА, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях в Одесской и Киевской областях.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 4 августа 2025 года — Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Ольга Опенько