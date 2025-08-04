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Потери врага по состоянию на 4 августа 2025 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1258 сутки полномасштабной войны составляют 1057140 человек.
Потери России в войне на 4 августа 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 августа потеряла:
- личного состава – около 1057140 (+1010) человек;
- танков – 11069 (+1) ед;
- боевых бронированных машин –23079 (+8) ед;
- артиллерийских систем – 31053 (+28) ед;
- РСЗО – 1452 (+0) ед;
- средства ПВО – 1203 (+0) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 49451 (+77);
- крылатые ракеты – 3553 (+1);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 57244 (+85);
- специальная техника – 3935 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 4 августа – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Противовоздушной обороной сбит/подавлен 161 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 1 БпЛА, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях в Одесской и Киевской областях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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