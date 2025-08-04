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Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1258-ту добу повномасштабної війни становлять 1057140 осіб.
Втрати Росії у війні на 4 серпня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:
- особового складу – близько 1057140 (+1010) осіб;
- танків – 11069 (+1) од;
- бойових броньованих машин –23079 (+8) од;
- артилерійських систем – 31053 (+28) од;
- РСЗВ – 1452 (+0) од;
- засоби ППО – 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77);
- крилаті ракети – 3553 (+1);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57244 (+85);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 серпня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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