Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1258-ту добу повномасштабної війни становлять 1057140 осіб.

Втрати Росії у війні на 4 серпня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 серпня втратила:

особового складу – близько 1057140 (+1010) осіб;

танків – 11069 (+1) од;

бойових броньованих машин –23079 (+8) од;

артилерійських систем – 31053 (+28) од;

РСЗВ – 1452 (+0) од;

засоби ППО – 1203 (+0) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77);

крилаті ракети – 3553 (+1);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 57244 (+85);

спеціальна техніка – 3935 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 серпня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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