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Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував одну ракету й 103 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4307 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2419 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Залізничне Запорізької області та місту Херсон. 

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та одну радіолокаційну станцію противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 19 атак росіян. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 23 липня відбулася третя зустріч української та російської делегацій у Туреччині. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що серед головних тем були припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Ольга Опенько