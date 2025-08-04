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Карта боевых действий в Украине на 4 августа 2025 года
Продолжается 1258-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 августа 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 65 авиационных ударов, применил одну ракету и 103 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 4307 обстрелов, из них 100 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2419 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Железнодорожное Запорожской области и город Херсон.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно артиллерийское средство, восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну радиолокационную станцию противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 19 атак россиян. Противник нанес 12 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 26 управляемых авиационных бомб и произвел 261 артиллерийский обстрел, в том числе 17 – из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боеприкосновений в районах Волчанска, Кутьковки, Фиголовки и Красного Первого.
На Купянском направлении из афиксировано девять атак кафиров. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Новоосинового, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Карповки, Ольговки, Редкодуба, Торского, Григорьевки, в направлении Среднего, Чернещины, Шандриголового.
На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григоровки и в направлении Серебрянки и Северска. Всего за прошедшие сутки произошло пять боеприкосновений.
На Краматорском направлении Силы обороны отразили восемь вражеских атак вблизи Временного Яра, Маркового и в сторону Белой Горы и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Русиного Яра, Щербиновки, Торецкая, Екатериновки и в сторону Александро-Калинового.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Миролюбовка, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, в направлении населенных пунктов Новоукраинка, Новоподгородное, Родинское, Красный Лиман.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Воскресенка, Зеленое Поле, Мирное, Малиевка, Темировка, Новополь и в сторону населенного пункта Левадное.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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