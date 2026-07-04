Потери врага по состоянию на 4 июля 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1592 сутки полномасштабной войны составляют 1 408 340 человек.

Потери России в войне на 3 июля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июля потеряла:

личного состава – около 1 408 340 (+1 190) человек,

танков – 12 074 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 869 (+6) ед.

артиллерийских систем – 45 325 (+100) ед.

РСЗО – 1 913 (+1) ед.

средства ПВО – 1469 (+6) ед.

самолетов – 436 (+0) ед.

вертолетов – 353 (+0) ед.

наземные робототехнические комплексы – 1815 (+6) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768) ед.

крылатые ракеты – 4 847 (+1) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 115 644 (+407) ед.

специальная техника – 4385 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 июля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 69 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5.

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