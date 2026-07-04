- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 4 июля 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1190 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1592 сутки полномасштабной войны составляют 1 408 340 человек.
Потери России в войне на 3 июля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 4 июля потеряла:
- личного состава – около 1 408 340 (+1 190) человек,
- танков – 12 074 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 869 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 45 325 (+100) ед.
- РСЗО – 1 913 (+1) ед.
- средства ПВО – 1469 (+6) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземные робототехнические комплексы – 1815 (+6) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 389 110 (+1 768) ед.
- крылатые ракеты – 4 847 (+1) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 115 644 (+407) ед.
- специальная техника – 4385 (+5) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 4 июля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 69 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание двух ракет и 17 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5.
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.