Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,80

+0,03

EUR

51,08

+0,10

Готівковий курс:

USD

44,65

44,53

EUR

51,38

51,15

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Втрати ворога станом на 4 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 росіян
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 росіян / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1592 добу повномасштабної війни становлять 1 408 340 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 408 340 (+1 190) осіб,
  • танків – 12 074 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.
  • артилерійських систем – 45 325 (+100) од.
  • РСЗВ – 1 913 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 469 (+6) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.
  • крилаті ракети – 4 847 (+1) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.
  • спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 4 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 4 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5. 

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко