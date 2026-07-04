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Втрати ворога станом на 4 липня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1592 добу повномасштабної війни становлять 1 408 340 осіб.
Втрати Росії у війні на 3 липня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 липня втратила:
- особового складу – близько 1 408 340 (+1 190) осіб,
- танків – 12 074 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.
- артилерійських систем – 45 325 (+100) од.
- РСЗВ – 1 913 (+1) од.
- засоби ППО – 1 469 (+6) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.
- крилаті ракети – 4 847 (+1) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.
- спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 липня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.
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