Втрати ворога станом на 4 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 190 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1592 добу повномасштабної війни становлять 1 408 340 осіб.

Втрати Росії у війні на 3 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 4 липня втратила:

особового складу – близько 1 408 340 (+1 190) осіб,

танків – 12 074 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 869 (+6) од.

артилерійських систем – 45 325 (+100) од.

РСЗВ – 1 913 (+1) од.

засоби ППО – 1 469 (+6) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 815 (+6) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 389 110 (+1 768) од.

крилаті ракети – 4 847 (+1) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 115 644 (+407) од.

спеціальна техніка – 4 385 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 4 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5.

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