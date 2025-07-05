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Потери врага по состоянию на 5 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1228 сутки полномасштабной войны составляют 1025260 человек.
Потери России в войне на 5 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 июля потеряла:
- личного состава – около 1025260 (+1050) человек,
- танков – 10990 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 22953 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 29921 (+56) ед,
- РСЗО – 1428 (+0) ед,
- средства ПВО – 1191 (+0) ед,
- самолетов – 420 (+0) ед,
- вертолетов – 340 (+0) ед,
- БПЛА оперативно - тактического уровня – 43609 (+306) ,
- крылатые ракеты – 3439 (+3) ,
- корабли / катера – 28 (+0) ,
- подводные лодки – 1 (+0) ,
- автомобильная техника да автоцистерны – 54148 (+149) ,
- специальная техника – 3925 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 5 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Уничтожены 292 средства воздушного нападения противника, а именно:
- 157 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
- 135 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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