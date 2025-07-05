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Потери врага по состоянию на 5 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1228 сутки полномасштабной войны составляют 1025260 человек.

Потери России в войне на 5 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 июля потеряла:

  • личного состава около 1025260 (+1050) человек,
  • танков – 10990 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 22953 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 29921 (+56) ед,
  • РСЗО – 1428 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1191 (+0) ед,
  • самолетов – 420 (+0) ед,
  • вертолетов – 340 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно - тактического уровня – 43609 (+306) ,
  • крылатые ракеты – 3439 (+3) ,
  • корабли / катера – 28 (+0) ,
  • подводные лодки – 1 (+0) ,
  • автомобильная техника да автоцистерны – 54148 (+149) ,
  • специальная техника – 3925 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 5 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 5 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Уничтожены 292 средства воздушного нападения противника, а именно:

  • 157 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,
  • 135 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 5 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Татьяна Гойденко