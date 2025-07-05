Потери врага по состоянию на 5 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1228 сутки полномасштабной войны составляют 1025260 человек.

Потери России в войне на 5 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 июля потеряла:

личного состава – около 1025260 (+1050) человек,

танков – 10990 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 22953 (+7) ед,

артиллерийских систем – 29921 (+56) ед,

РСЗО – 1428 (+0) ед,

средства ПВО – 1191 (+0) ед,

самолетов – 420 (+0) ед,

вертолетов – 340 (+0) ед,

БПЛА оперативно - тактического уровня – 43609 (+306) ,

крылатые ракеты – 3439 (+3) ,

корабли / катера – 28 (+0) ,

подводные лодки – 1 (+0) ,

автомобильная техника да автоцистерны – 54148 (+149) ,

специальная техника – 3925 (+0).

Пораженные воздушные цели врага на 5 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об уязвимых воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки. Уничтожены 292 средства воздушного нападения противника, а именно:

157 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами,

135 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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