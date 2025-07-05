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Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1228 добу повномасштабної війни становлять 1 025 260 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 липня втратила:

  • особового складу близько 1025260 (+1050) осіб,
  • танків – 10990 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 22953 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29921 (+56) од,
  • РСЗВ – 1428 (+0) од,
  • засоби ППО – 1191 (+0) од,
  • літаків – 420 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306),
  • крилаті ракети – 3439 (+3),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149),
  • спеціальна техніка – 3925 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Знешкоджено 292 засоби повітряного нападу противника, а саме:

  • 157 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 
  • 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко