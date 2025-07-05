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Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1228 добу повномасштабної війни становлять 1 025 260 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 липня втратила:
- особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб,
- танків – 10990 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 22953 (+7) од,
- артилерійських систем – 29921 (+56) од,
- РСЗВ – 1428 (+0) од,
- засоби ППО – 1191 (+0) од,
- літаків – 420 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43609 (+306),
- крилаті ракети – 3439 (+3),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149),
- спеціальна техніка – 3925 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Знешкоджено 292 засоби повітряного нападу противника, а саме:
- 157 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,
- 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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