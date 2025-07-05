Втрати ворога станом на 5 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1228 добу повномасштабної війни становлять 1 025 260 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 липня втратила:

особового складу – близько 1025260 (+1050) осіб,

танків – 10990 (+2) од,

бойових броньованих машин – 22953 (+7) од,

артилерійських систем – 29921 (+56) од,

РСЗВ – 1428 (+0) од,

засоби ППО – 1191 (+0) од,

літаків – 420 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БПЛА оперативно - тактичного рівня – 43609 (+306) ,

крилаті ракети – 3439 (+3) ,

кораблі / катери – 28 (+0) ,

підводні човни – 1 (+0) ,

автомобільна техніка та автоцистерни – 54148 (+149) ,

спеціальна техніка – 3925 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки. Знешкоджено 292 засоби повітряного нападу противника, а саме:

157 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами,

135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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