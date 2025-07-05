Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

Триває 1228-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Вільхуватка Харківської області; Новопавлівка, Кривий Ріг Дніпропетровської області; Костянтинівка, Андріївка-Клевцове Донецької області; Кам’янське, Веселянка, Приморське, Мала Токмачка, Степногірськ, Білогір’я Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

На Торецькому напрямку російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

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