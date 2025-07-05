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Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1228-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 5 липня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 14 ракет та скинув 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6312 обстрілів, зокрема 118 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5250 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Вільхуватка Харківської області; Новопавлівка, Кривий Ріг Дніпропетровської області; Костянтинівка, Андріївка-Клевцове Донецької області; Кам’янське, Веселянка, Приморське, Мала Токмачка, Степногірськ, Білогір’я Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 17 атак загарбницьких військ. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 32 керованих авіабомби, та здійснив 290 обстрілів, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог десять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Зеленого, Кам’янки та у бік Кутьківки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Зелений Гай.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Греківка, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське, Діброва та у бік Григорівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед в районах Верхньокам’янського і Виїмки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Торецькому напрямку російський агресор здійснив 11 атак в районах Романівки та у бік Русиного Яру і Яблунівки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Разіне, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Олексіївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Ялта, Зірка, Запоріжжя, Комар, Воскресенка та Шевченко.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі намагалися йти вперед на позиції наших захисників у районі Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив три марні спроби атакувати позиції українських підрозділів в районі Антонівського моста.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Краматорському та Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 5 липня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським захисникам вдалося зупинити просування ворожих військ у прикордонних районах Сумської області. Наразі лінія бойового зіткнення стабілізована.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

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Автор:
Тетяна Гойденко