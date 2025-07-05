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Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1228-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 5 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения.

По уточненной информации, вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил 14 ракет и сбросил 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6312 обстрелов, в том числе 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5250 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Ольховатка Харьковской области; Новопавловка, Кривой Рог Днепропетровской области; Константиновка, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Каменское, Веселянка, Приморское, Малая Токмачка, Степногорск, Белогорье Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 17 атак захватнических войск. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемых авиабомба, и совершил 290 обстрелов, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Южно-Слобожанском в направлении враг десять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в сторону Кутьковки.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызовое и Зеленая Роща.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в сторону Григоровки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Северском направлении враг предпринял три попытки идти вперед в районах Верхнекаменского и Выемки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Торецком направлении российский агрессор совершил 11 атак в районах Романовки и в сторону Русиного Яра и Яблоновки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Алексеевка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 17 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожья, Комар, Воскресенка и Шевченко.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды пытались идти вперед на позиции наших защитников в районе Каменского и Новоандреевки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг предпринял три бесполезных попытки атаковать позиции украинских подразделений в районе Антоновского моста.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Краматорском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года
Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 5 июля 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, как заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинским защитникам удалось остановить   продвижение вражеских войск   в приграничных районах Сумской области. В настоящее время линия боевого столкновения стабилизирована.

Присоединяйтесь к силам обороны!

Вместе победим!

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Автор:
Татьяна Гойденко