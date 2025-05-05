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Потери врага по состоянию на 5 мая 2025 – Генштаб ВСУ

война, ВСУ, военные
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1167 г. сутки полномасштабной войны составляют 958 070 человек.

Потери России в войне на 5 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 мая потеряла:

  • личного состава – около 958 070 (+1260) человек,
  • танков ‒ 10 763 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22 411 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 27 370 (+43) ед,
  • РСЗО – 1377 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1155 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 997 (+137),
  • крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 47 250 (+109) ед,
  • специальная техника ‒ 3870 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 5 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 5 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны;
  • 21 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 5 мая 2025 – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько