Потери врага по состоянию на 5 мая 2025 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1260 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1167 г. сутки полномасштабной войны составляют 958 070 человек.

Потери России в войне на 5 мая 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 5 мая потеряла:

личного состава – около 958 070 (+1260) человек,

танков ‒ 10 763 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 22 411 (+8) ед,

артиллерийских систем – 27 370 (+43) ед,

РСЗО – 1377 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1155 (+0) ед,

самолетов – 372 (+0) ед,

вертолетов – 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 997 (+137),

крылатые ракеты ‒ 3196 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 47 250 (+109) ед,

специальная техника ‒ 3870 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 5 мая – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны;

21 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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