Втрати ворога станом на 5 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1167 добу повномасштабної війни становлять 958 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 5 травня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

особового складу ‒ близько 958 070 (+1260) осіб,

танків ‒ 10 763 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 22 411 (+8) од,

артилерійських систем – 27 370 (+43) од,

РСЗВ – 1377 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 997 (+137),

крилаті ракети ‒ 3196 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 47 250 (+109) од,

спеціальна техніка ‒ 3870 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 травня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни;

21 ворожи1 безпілотник-імітатор — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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