- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 5 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1260 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1167 добу повномасштабної війни становлять 958 070 осіб.
Втрати Росії у війні на 5 травня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 5 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 958 070 (+1260) осіб,
- танків ‒ 10 763 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22 411 (+8) од,
- артилерійських систем – 27 370 (+43) од,
- РСЗВ – 1377 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1155 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34 997 (+137),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 250 (+109) од,
- спеціальна техніка ‒ 3870 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 5 травня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни;
- 21 ворожи1 безпілотник-імітатор — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.